Spaans bondscoach Enrique ziet slechte evolutie op WK: "Ploegen vallen alleen maar aan als ze al verloren hebben"

De Spaanse bondscoach wil vooral aanvallend voetballen en ziet dat niet bij andere ploegen.

Spanje maakte vooral in zijn eerste groepsmatch indruk door met 7-0 te winnen tegen Costa Rica. Tegen Duitsland werd het 1-1. Maar heel wat andere ploegen en matchen brachten heel wat minder spektakel en dat is wat voetbal net moet zijn volgens Enrique.

"We hebben een punt bereikt dat we de weg kwijt zijn. Het eerste dat je als trainer op de cursus leert, is dat voetbal een show, een spektakel moet zijn. Er zitten 50.000 tot 100.000 mensen in een stadion en er kijken nog eens miljoenen mensen vanuit huis. Het is net als een theaterstuk: als het saai is, blijft er niemand zitten”, zei Enrique op Twitch.

"Het probleem is dat de druk zo groot is, dat iedereen alles op de defensie gooit. Dat zie je hier ook op het WK. Ploegen vallen hier alleen maar aan als ze al verloren hebben. Ik sta daar anders in. Ik denk dat voetbal een show is. Ik vind dat je de mensen moet laten zien dat je zin hebt om te spelen en de fans te vermaken", zei de Spaanse bondscoach nog.