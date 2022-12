Branko Strupar ziet maar één probleem voor Kroaten: "Hij kan de boel ontregelen"

Branko Strupar is ervan overtuigd dat de Rode Duivels weinig kans maken tegen Kroatië. Als is er één joker...

Kroatië zal straks tegen de Rode Duivels zeker niet spelen voor een gelijkspel, ook al zijn ze daarmee zeker van kwalificatie. "De kansen voor België in de wedstrijd schat ik op 30-70, in het voordeel van Kroatië. Dat komt vooral doordat de sfeer bij Kroatië goed zit, terwijl ik het gevoel heb dat er bij de Belgen iets mis is binnen de groep”, zegt Strupar aan Sporza.

Eén grote joker maakt Strupar wel bank. “Kroatië heeft dan wel een sterke defensieve organisatie, Lukaku kan die ontregelen. Hij kan in zijn eentje twee verdedigers aan de praat houden. Door de bal bij te houden, zorgt hij dat De Bruyne en Hazard aan kunnen sluiten en meer in het spel voorkomen.”

Een stevig verschil met Michy Batshuayi. “Met alle respect voor Batshuayi, die echt een killer is in de zestien, maar in het samenspel is hij toch minder dan Lukaku. Zijn afwezigheid is de grootste oorzaak van de problemen bij België. Het is en blijft een topspits, ook al mist hij wedstrijdritme.”