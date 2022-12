Degryse hakt knopen door op flanken en voorin: "Dat vond ik vreemd" en "Medisch onverantwoord"

De Rode Duivels? Het is van moeten tegen Kroatië. En dus is de vraag met wie de Belgen zullen starten tegen de Kroaten.

Marc Degryse heeft een aantal voorstellen, met name voor op de flanken en in de spits onder meer. Castagne krijgt de voorkeur op Meunier: "Hij was echt niet goed tegen Marokko", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Steken laten vallen

"Defensief liet hij veel steken vallen, offensief heb ik hem gewoon niet gezien. Op links zet ik Carrasco. Vreemd dat hij niet eens mocht invallen tegen Marokko."

En in de spits? Geen Lukaku. "Voorin kies ik voor Openda omdat ik simpelweg niet durf te beginnen met Lukaku. Vanop een afstand is het moeilijk in te schatten hoe ver hij staat. Die hamstringblessure houdt hem al drie maanden langs de kant en hij is zelfs een keer hervallen. Het is volgens mij medisch niet verantwoord om hem nu te laten starten."