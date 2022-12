"Deze student zegt betere dingen dan Martinez in zes jaar" en "Ik word er mottig van"

Het is alle hens aan dek voor Roberto Martinez en de Rode Duivels. Winnen tegen Kroatië is een must om nog de achtste finales te halen.

Een aantal supporters werd gevraagd naar hun mening over de slechte start van de Rode Duivels, waarop een jonge student het over alles of niets had. Mottig "En die jongen heeft in vijftien seconden al betere dingen gezegd dan Roberto Martinez in zes jaar", aldus tv- en radiopersoonlijkheid Joris Brys. Brys ging verder in MidMid Mondial: "Als hij voor de micro komt, dan wil ik wegzappen. Ik word mottig van wat er allemaal uitkomt ... pff."





