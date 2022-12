Gert Verheyen zegt waar mogelijkheden liggen tegen Kroatië

België moet voorbij Kroatië voor een plaatsje in de achtste finales. Analist Gert Verheyen schetst de mogelijkheden.

Het is ontzettend moeilijk om Kroatië te doorgronden, want echt vaste patronen hebben ze niet. “Eerder op intuïtie en de kwaliteit van hun vedetten. Ze spelen graag de bal in de voeten en zullen niet snel de lange bal hanteren. Het staat voor geduldig combinatievoetbal”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat geeft vaak een trage indruk waardoor de intensiteit naar beneden gaat. Dat zag je duidelijk tegen Canada. “Daardoor kwamen ze ook op achterstand. Dat is dus wel een puntje. Dat ze slechts een punt nodig hebben, kan een voordeel zijn voor België.”

En er is nog meer dat Verheyen vaststelde. “Er valt wel eens een gat voor de verdediging, omdat Brozovic geen pure controleur is en ook al eens op avontuur gaat. Als niemand dan meteen overneemt, ligt daar ruimte. Niet dat het voortdurend zo is, maar het gebeurt.”

Gemakkelijk wordt het dus zeker niet voor de Rode Duivels. “En verder? Neen. Kroatië is de sterkste ploeg van de groep”, besluit Verheyen.