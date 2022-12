🎥 Daar is de bevestiging van de FIFA: Duitsland heeft geen reden tot klagen want doelpunt Japan was geldig

Het was wat in Qatar donderdagavond.

'De groep des doods', 'geen kans voor Japan en Costa Rica'... En ga zo maar door. Op voorhand was iedereen zeker: Duitsland en Spanje zouden zich uit groep E plaatsen voor de achtste finales van het WK. Maar 5 luttele minuten lang waren ze allebei even uitgeschakeld. Spanje kon zich uiteindelijk wel bij de laatste 16 scharen, Duitsland niet.

En dat komt door de overwinning van Japan tegen Spanje. De Japanners trokken nochtans met een achterstand de rust in maar bogen de situatie helemaal om. Onder meer met een doelpunt waarbij de bal nét niet over de achterlijn was. Tijdens en na de match was er op social media veel controverse of de bal al dan niet over de lijn was.

De FIFA heeft nu een officieel statement vrijgegeven waarbij ze melden dat het doelpunt terecht werd toegekend. "Andere camera's kunnen misleidende beelden tonen maar volgens het beschikbare bewijs was de bal niet volledig buiten", klinkt het.

Het filmpje in de reacties toont bovendien hoe misleidend de camerastandpunten soms kunnen zijn: