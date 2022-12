Club Brugge verliest met kleinste verschil oefenmatch tegen OSC Lille

Club Brugge heeft een vriendschappelijk duel op bezoek bij het Franse OSC Lille met 1-0 verloren.

Carl Hoefkens mist nog heel wat spelers door het WK. Hij vulde de ploeg aan met jongens van Club NXT. Hoefkens koos met Mechele, Mata, Boyata, Sobol, Onyedika en Nielsen wel voor heel wat sterkte.

De thuisploeg speelde meteen vooruit. Dat leverde snel een doelpunt op, maar de openingsgoal werd afgekeurd. Even later was het toch prijs. Mechele speelde een bal te kort terug, waardoor Bamba kon scoren. Via Nielsen en Talbi probeerde blauwzwart wat tegenwerk te bieden.

Na de rust kwam Club Brugge via Homma dicht bij de gelijkmaker, maar hij trapte nipt naast. De wedstrijd verloor zijn tempo, waardoor er maar weinig kansen te noteren vielen. Op zaterdag 10 december is Rotterdam de volgende oefentegenstander.