Steven Vanharen over Beerschot: "Dit jaar is promotie nog geen must"

Steven Vanharen is sinds vorig jaar Football and Recruitment Director bij het voetbalconsortium United World waartoe ook Beerschot behoort.

Binnen de groep is er maar bij één club druk om te promoveren. “Bij Châteauroux zit er wel wat druk achter. Dit is al het tweede seizoen in derde klasse en die club hoort in de Ligue 2 thuis”, zegt Vanharen aan Gazet van Antwerpen.

“Bij Beerschot en Sheffield United is die druk er minder. Maar we streven uiteraard wel naar het hoogst haalbare. We willen ook met die clubs promoveren. Dit jaar is het echter nog geen must. We hebben jong ingekocht en beseffen dat die spelers nog progressiemarge hebben. Volgend seizoen zal de druk groter zijn.”

Richting de toekomst moet alles beter. “Als United World binnen dit en tien jaar een van zijn clubs zou verkopen, dan moeten die clubs er sportief en financieel beter voorstaan dan vandaag. Ik ben er zeker van dat dat zal lukken.”