'Deniz Undav klaar voor terugkeer naar Duitse competitie'

Deniz Undav ruilde Union SG in voor Brighton, maar daar komt hij maar heel weinig tot spelen toe.

Undav tekende in januari al een contract bij Brighton, maar speelde het seizoen nog uit voor Union. In de Premier League komt hij echter nauwelijks tot spelen toe. Op de teller staan dit seizoen amper 171 speelminuten.

Het Duitse Bild laat weten dat hij tijdens de wintermercato in januari wel eens zou kunnen verkassen naar Hertha Berlijn. Zij staan pas 15de in de Bundesliga en wisten dit seizoen niet echt vlot de weg naar doel te vinden. Offensieve versterking is een absolute must voor Hertha.

Volgens Sky Sports zou Brighton een uitleenbeurt zien zitten en zouden al verschillende Duitse clubs zich daarvoor gemeld hebben. Ook Galatasaray zou interesse tonen.