Man United maakt net als vorige zomer vreemde keuze rond Cody Gakpo

Cody Gakpo is hot bij Nederland. Zijn mogelijke transferprijs blijft maar de lucht in gaan door het sterke WK.

In de drie groepswedstrijden van Nederland scoorde Cody Gakpo telkens een doelpunt. De speler van PSV Eindhoven geniet dan ook nog veel meer aandacht dan vorige zomer.

Toen kon Manchester United hem al binnenhalen, maar ze gingen voor Antony van Ajax. PSV wilde toen 40 miljoen euro voor Gakpo, Man United betaalde er 100 voor Antony.

Ondertussen heeft PSV de prijs verhoogd naar minstens 60 miljoen euro, zo schrijft de Britse krant The Daily Mirror. Daardoor kijkt Man United ook naar Rafael Leao van AC Milan, al zal die ook meer kosten dan Gakpo.

De Engelse club is echter in geen geval bereid om 60 miljoen euro of meer neer te leggen voor de Nederlander, zo voegt de Britse krant eraan toe. De marktwaarde van de Portugees ligt rond de 85 miljoen euro.