Dimitri de Condé zet puntjes op de i in dossiers van verbannen Godts en Nemeth

Maandag werd duidelijk dat Mika Godts en András Németh uit de A-kern teruggezet worden naar die van Jong Genk door misgelopen contractonderhandelingen.

Het contract van beide spelers loopt op het einde van het seizoen af. KRC Genk wou tegen de start van de winterstage duidelijkheid over een contractverlenging.

“Binnen de waarden van onze club, wel te verstaan. Wij hebben onze sportieve en financiële limieten en daar staan wij geen enkele uitzondering op toe. Ook niet als de speler Pozuelo of Onuachu heet. Wij willen de toekomst van onze club niet op de helling zetten”, zegt Head of Football Dimitri de Condé aan Het Belang van Limburg.

Van beiden kwam er een negatief antwoord, al ging het wel om twee totaal andere benaderingen. Nemeth ziet geen toekomst bij Genk door de aanwezigheid van Paul Onuachu en zegt aanbiedingen van andere clubs op zak te hebben. Godts zou dan weer buitensporige financiële en sportieve eisen gesteld hebben.

“Voor alle duidelijkheid, wij geloven in de kwaliteiten van beide jongens”, gaat De Condé. “Wij hebben hen ook kansen gegeven en willen hen die blijven geven. Maar garanties geven, is een brug te ver. Als zij en hun entourage geloven dat ze bij een andere club beter af zijn, moeten ze maar gaan. Spelers die niet willen meedenken met ons, kunnen wij geen traject bieden. Maar ik vind dit wel sneu voor Wouter Vrancken en zijn assistenten, die veel tijd en energie in beiden hebben gestoken.”

In januari kan het tweetal gratis elders tekenen voor volgend seizoen. “De deur blijft voor beiden op een kier staan. Wij blijven hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat we nog tot een akkoord kunnen komen. Maar tot nader order moeten zij hun kwaliteiten maar tonen bij Jong Genk. Wij gaan intussen uitkijken voor de nodige versterkingen.”