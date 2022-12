Portugal, dat Cristiano Ronaldo niet nodig had, had wel zin in Zwitserse gatenkaas

Portugal had duidelijk Cristiano Ronaldo niet nodig om Zwitserland te herleiden tot gatenkaas. Zo komt Portugal uit in de kwartfinale tegen Marokko.

De grootste verrassing van de avond was dat Cristiano Ronaldo op de bank plaatsnam. De Portugese bondscoach hekelde zijn mentaliteit na zijn vervanging in de vorige wedstrijd.

Eerste helft

Het eerste kwartier was vooral een studieronde. Beide ploegen lieten elkaar weinig ruimte waardoor kansen uitblijven. Dan koos Portugal wel zijn moment om mogelijks één van de mooiste doelpunten van dit WK te maken.

Matias Ramos kreeg de bal in de grote rechthoek, hij draaide en met een kanonschot fusilleerde hij de doelman. Een prachtig doelpunt van de aanvaller van Benfica en zo stonden de Portugezen na 17 minuten spelen al op voorsprong.

Portugal had duidelijk de intentie om er snel 2-0 van te maken. Ze kregen onder andere via Ramos en Bruno Fernandes nog een aantal kansen, maar de bal ging er (voorlopig) niet in. Het was zelfs Zwitserland dat de beste kansen kreeg via Shaqiri die zijn vrije trap juist nog gered zag worden en een kopbal van Freuler.

Het was ouderdomsdeken Pepe die Portugal op een comfortabele 2-0 zette met een staalharde kopbal. Ei zo na stond het 3-0 voor de rust, maar Ramos zag zijn bal gered worden door de Zwitserse doelman.

Tweede helft

Zwitserland moest iets proberen om nog door te stoten, maar het was Portugal dat zijn voorsprong verder uitdiepte. Het was weer Ramos met zijn tweede van de avond. Guerreiro maakte het helemaal af voor de Portugezen en na 56 minuten stond het 4-0. Zo leek de wedstrijd gespeeld al hadden de Zwitsers even iets anders in gedachten.

Ramos ging mee verdedigen, maar dat was niet zijn beste idee van de avond. Hij raakte de bal verkeerd en deze komt voor de voet van Akanji die zo kon milderen tot 4-1. Ramos liet het hoofd niet hangen en koos resoluut voor de aanval. Hij glipte door de verdediging van Zwitserland en maakte zijn 3de van de avond.

In de 73ste minuut weerklonk luid kabaal in het stadion. Niet dat er werd gescoord, maar wie anders dan Cristiano Ronaldo maakte zijn opwachting. Het stadion veerde recht en kirde van plezier dat de aanvaller de grasmat betrad.

De aanvaller had er zin in en scoorde nog, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden omwille van buitenspel.

Portugal wou de kelk tot de bodem ledigen. Rafael Leao met een prachtig schot en zo stond de eindscore op het bord. 6-1 en zo kijkt Portugal in de volgende ronde de Leeuwen van de Atlas in de ogen, Marokko.