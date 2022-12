Genk kaapte talentvolle aanvaller weg bij Standard en toont nu opnieuw ambitie met hem

KRC Genk wil zich ook in de toekomst wapenen tegen de andere topclubs in België en legt daartoe al flink wat talent vast. En daarmee geloven ze ook in hun spelers.

Een kleine twee jaar geleden heeft het Cédric Nuozzi een profcontract aangeboden, waardoor de toenmalig 15-jarige aanvaller lange tijd voor Genk zal uitkomen. 2025 In de zomer van 2020 kwam hij voor om en bij het half miljoen euro over van Standard, nu zien ze in hem dus een grote toekomst. En dat hebben ze nu nogmaals duidelijk gemaakt, door hem opnieuw langer vast te leggen. Hij blijft nu al zeker tot de zomer van 2025 bij de Limburgers.