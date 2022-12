Giroud hoopt als voorbeeld voor de jeugd te dienen en komt terug op viering met Mbappé: "Ik heb erg gelachen met alle memes"

De foto van de viering tussen Olivier Giroud en Kylian Mbappé is intussen wel duidelijk viraal gegaan. Meer nog, er worden heel wat Photoshop-trucjes op toegepast. Giroud kan er wel mee lachen.

De goal tegen Polen, goed voor zijn 52ste en de eerste plaats op de topschutterslijst aller tijden van Frankrijk, vierde Giroud met Mbappé. De liefdevolle omhelzing zorgde voor een nieuwe standaard voor het woord 'bromance'. "Er was niets voorbereid aan onze celebration. Ik heb heel erg gelachen om alle memes die met de foto zijn gemaakt. Topsport zorgt voor geweldige momenten zoals deze. De relatie tussen mij en Mbappé is altijd goed geweest", reageerde Giroud op zijn persconferentie.

Eigenlijk had hij nooit verwacht daar te staan. Op zijn 22ste speelde hij nog in derde klasse in Frankrijk. "Als het als voorbeeld kan dienen voor jongere spelers, geeft dat mij enorm veel trots. Je kunt niet alles meteen hebben in het leven, terwijl dat wel een wens is van veel jonge mensen. Je moet je in je kwaliteiten geloven. Ik ben erg trots dat ik hier ben gekomen, het 52e doelpunt ontlast mij enorm. Dat kan je aan mijn gezicht wel zien."