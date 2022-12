Kylian Mbappé kan op volgende WK's tot wel tien records breken, dit toernooi nog twee

De Fransman is bezig aan een uitstekend WK.

Kylian Mbappé is bezig aan een waanzinnig WK. Hij scoorde al vijf keer en gaf al twee assists. De Franse aanvaller is altijd nog maar 23, op 20 december wordt hij er 24. Op nog maar zijn tweede WK doet hij nu al beter dan bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo en Messi met meer goals en een eindzege.

Mbappé is dan ook goed op weg om heel wat records te breken op het WK. Als Mbappé een even lange carrière ambieert als Messi of Cristiano Ronaldo dan kan hij mogelijk ook aan vijf WK’s geraken. Als Frankrijk telkens ver geraakt op het WK, en dat is niet onmogelijk met Mbappé in de ploeg, dan zal de Fransman zeker geschiedenis schrijven.

Records die Mbappé op dit WK kan breken

- Meeste keren Man van de Match: 4 (Sneijder in 2010, Messi in 2014); Mbappé zit op dit WK aan drie

- Meeste WK-matchen met twee goals: 4 (Kocsis, Fontaine, Ronaldo en Klose); Mbappé zit aan drie

Records die Mbappé in de toekomst kan breken

- Meeste doelpunten: 16 (Klose); Mbappé heeft er nu 9

- Meeste gewonnen matchen: 17 (Klose); Mbappé zit aan 9

- Meeste aantal matchen: 25 (Matthäus); Mbappé heeft er 11

- Meeste matchen gescoord: 11 (Ronaldo); Mbappé zit aan 6

- Meeste goals in een WK-finale: 3 (Vava, Pelé, Zidane); Mbappé scoorde één keer in 2018

- Aantal keer 3 goals op een WK: 3 (Klinsmann, Ronaldo, Klose); Mbappé deed het in 2018 en 2022

- Aantal keer 4 goals op een WK: 3 (Klose); Mbappé deed het in 2018 en 2022

- Aantal keer 5 goals op een WK: 2 (Cubillas, Klose, Müller); Mbappé dit het jaar

Kort samengevat, als Mbappé nog een lange carrière ambieert en de motivatie vindt om nog lang door te gaan, dan kan hij minstens tien records op zijn naam schrijven op een WK.