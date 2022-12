'Cristiano Ronaldo verbreekt traditie daags na de zijn bankzittersrol tegen Zwitserland'

Cristiano Ronaldo was zichtbaar niet tevreden over zijn invallersstatuut tegen Zwitserland. Een dag later liet hij dat nog eens merken.

Tegen Zwitserland moest Cristiano Ronaldo tevreden zijn met een invalbeurt na minuut 70. Hij was daar zichtbaar niet tevreden over en na de wedstrijd ging hij al naar de kleedkamers, terwijl de rest van Portugal nog met de supporters aan het vieren was.

Een dag later was Ronaldo volgens het Spaanse Marca nog altijd niet teveden over de wedstrijd tegen Zwitserland. Zo zou hij niet met de Portugese reserven meegetraind hebben. Normaal is dat wel een traditie een dag na de wedstrijd.

Ronaldo zou samen de basisspelers in de gym gezeten hebben. Hij koos voor een rustigere training, terwijl hij geen last van blessures heeft.