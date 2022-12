Louis van Gaal blijft de show stelen en prikt terug naar Argentijn: "Memphis werd ook gepasseerd en nu kussen we elkaar op de mond"

Als er iemand is die de pers weet in te pakken op dit WK? Dan is het Louis van Gaal misschien wel. En ook de dag voor de clash met Argentinië was het opnieuw raak.

Louis van Gaal had de woorden van Angel Di Maria ook gehoord. Die noemde De Admiraal de slechtste coach waar hij ooit mee werkte. "Meestal zeggen ze andere dingen over mij. Het is jammer dat hij dat zegt, maar hij is een van de weinige spelers. Het is nu anders", bleef van Gaal rustig. Kussen "Er zit er hier nog eentje trouwens, die ik toen passeerde bij United", verwees hij naar Memphis Depay naast hem op de persconferentie. "En nu zoenen wij elkaar op de mond. Gaan we nu niet doen, hé? Hij wil dat nu niet, en dat is jammer. Maar ook wel fijn."





Volg Nederland - Argentinië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (09/12).