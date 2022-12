Antwerp heeft wel degelijk interesse in Ajax-speler Blind, die gewoon basisspeler is op het WK

Zoals we u gisteren al konden meldden, heeft Antwerp wel degelijk interesse in Daley Blind, overbodig bij Ajax. De verdediger staat onder Louis van Gaal gewoon in de basis bij Nederland en Marc Overmars wil gebruik maken van zijn situatie om de linksback te versterken.

Blind is sinds november geen basisspeler meer bij Ajax en Alfred Schreuder zou al aangegeven hebben dat hij minder op hem zou rekenen. Bij Antwerp zijn ze op zoek naar een ervaren linksback aangezien Sam Vines met een enkelblessure lang out is en Gaston Avila zich nog niet echt kon doorzetten.

Volgens GvA is Antwerp al langer geïnteresseerd in Blind, die meer dan 500 profwedstrijden op zijn naam heeft staan. Tegen de VS was hij nog één van de uitblinkers met een goal en een assist. Indien ze een basisspeler laten vertrekken op de Bosuil hopen ze hem transfervrij over te nemen.