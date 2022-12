Degryse ziet Argentinië tot alles in staat om Messi naar WK-finale te brengen: "Als het moet, stampen ze er wel een paar in de lucht"

Nederland-Argentinië vanavond om 20u... Dat wordt smullen! Of toch niet? Gaan beide ploegen alle schroom van zich af werpen en vol voor de zege gaan? Marc Degryse vreest er duidelijk wat voor.

"Nederland heeft, los van wat van Gaal ook mag roepen, me nog niet overtuigd", zegt hij in HLN. "Ze waren wel heel efficiënt in hun achtste finale tegen de VS en onder van Gaal is Oranje al 19 wedstrijden ongeslagen. Maar ik zie Nederland morgen niet plots van de eerste tot de 95ste minuut mooi en verzorgd voetbal spelen. Voor van Gaal primeert het resultaat: hij wil wereldkampioen worden."

Ook Argentinië wil zijn superster Lionel Messi dat cadeau doen. Een afscheid in grootsheid. "Argentinië kon dat altijd al: op resultaat spelen. Als het moet, stampen ze er wel een paar in de lucht. Ze hebben er de verdedigers én middenvelders voor. Ze gaan zich er niet voor schamen om de boel dicht te timmeren. Het zou dus wel eens een close en gesloten kwartfinale kunnen worden."

"Hoe dan ook zal Messi bepalend zijn. Hij zal z’n rol spelen, hij heeft de sleutel in handen. Als Nederland erin slaagt om hem monddood te maken, dan is dat al een belangrijke stap richting kwalificatie. Een jongen als Álvarez is wel een sterke speler, maar als Messi niet in het stuk voorkomt, dan vrees ik dat het over and out zal zijn. Je wil er niet aan denken dat het morgen gedaan is..."