Advocaat Martinez prikt nog eens naar de voetbalbond: "Onzin" en "Ze duwden hem in de storm"

Roberto Martinez is niet langer bondscoach van België. Die beslissing maakte hij na de WK-exit bekend en zou al genomen zijn voor het WK. Zijn advocaat, Jesse De Preter, geeft een week later meer duiding.

Jesse De Preter is nog eens teruggekomen op een aantal zaken en schuwt daarbij de kritiek op met name de voetbalbond zeker niet. "Er is veel onzin gezegd en geschreven. CEO Bossaert zei eerst dat we voor het WK rond tafel zouden zitten? Dat is nooit gebeurd."

"Daarna ging het over schrik om een ontslagpremie te moeten betalen. Dat is onzin. We hadden dat makkelijk kunnen oplossen."

Raar?

"Ik snap niet dat de bond nu plots wakker is geschrokken. Pas een week na de uitschakeling hebben ze een strategie uitgetekend. Mag ik dat raar vinden? Roberto heeft deze situatie niet verdiend."

"De bond duwde hem in de storm en schuilde achter zijn brede schouders. Als je je coach niet beschermt, kan zo'n WK weleens minder stabiel verlopen dan verwacht."