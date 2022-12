Vincent Kompany ontkent het in alle toonaarden over Anderlecht: "No way"

Vincent Kompany ruilde afgelopen zomer RSC Anderlecht in voor Burnley in de Engelse Championship.

In Engeland loopt het bijzonder goed voor Kompany. Een schril contrast met hoe het afscheid verliep bij RSC Anderlecht afgelopen zomer.

“Zuur? No way. Zuur zijn laat ik over aan anderen. Ik ben totaal niet verbitterd. Ik heb graag bij Anderlecht gewerkt en blijf van mening dat we twee jaar succesvol zijn geweest met de middelen die we hadden”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Een job die hem op het lijf geschreven is dus. “Ik geniet trouwens al vanaf dag één van het trainerschap en dat doe ik nog steeds. Intussen heb ik geleerd dat ik zelfs op moeilijke momenten plezier blijf vinden in de job.”