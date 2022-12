Alan Shearer over Gary Southgate: "Hij is nog niet klaar"

Gary Southgate gaat nadenken over zijn toekomst als bondscoach bij Engeland. Alan Shearer liet zijn licht daarover schijnen.

Het was een ontgoocheling voor Engeland toen ze door Frankrijk op het WK werden uitgeschakeld. Gary Southgate zei na de wedstrijd dat hij eerst zal nadenken over zijn toekomst als Engels bondscoach.

Als het van Alan Shearer zou afhangen, zal Southgate blijven. "Hij is nog niet klaar met het team", vertelde Shearer bij de BBC.

"Ik weet dat Southgate de trofee niet vanuit Qatar meebracht, maar je moet het in een bredere context zien", ging Shearer verder. "Toen hij in 2016 overnam, leek Engeland een stuurloos schip en iedereen lachte ons uit. Als je dat vergelijkt met waar we nu staan. Dat is toch wel een groot verschil."

"Engeland beleefde 3 geweldige tornooien na elkaar. Daarom doet de nederlaag tegen Frankrijk waarschijnlijk zo veel pijn. We zijn gewoon een beter team geworden. Ook op dit WK waren we beter dan op de 2 vorige tornooien", besloot Shearer.