RWDM maakt indruk tegen hekkensluiter, springt over Lierse en zet druk op Beerschot en Beveren

In de Challenger Pro League drie interessante duels op zondag. In het eerste was er Brussels geluk te melden.

RWDM nam het in eigen huis op tegen hekkensluiter Virton en wilde dan ook geen puntenverlies gaan leiden.

Dat zou uiteindelijk ook niet gaan gebeuren, want de Brusselaars konden het al bij al vlotjes halen. Biron opende de score vanop de stip: 1-0 na twintig minuten.

3-1

Even kwam Virton in de match via Mabella, maar nog voor de rust stond RWDM opnieuw op voorsprong via El Ouahdi.

Op het uur maakte Challouk er 3-1 van en zo was de wedstrijd meteen gespeeld. De Brusselaars springen door de zege over Lierse naar plek drie in de stand en blijft zo druk zetten op Beveren en Beerschot.