Vincent Kompany looft na de zege zijn spelers: "Hopelijk blijven we dit doen"

Burnley won na de WK-break meteen zijn 1e wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd had trainer Vincent Kompany veel lof voor zijn team.

Op bezoek bij Queens Park Rangers won Burnley met 0-3. Zo blijven ze in de Championship aan de leiding.

Vincent Kompany feliciteerde na afloop zijn spelers. "We deden een geweldige job", viel er via op de sociale media vna de club te horen. "Zowel in aanval als in verdediging. We verdedigden met 11 en vielen met de hele ploeg aan. Ook dat we de 0 konden houden was geweldig. Dat is beter dan met 1-3 of 2-3 te winnen."

"Tegen QPR was het gewoon weer een prachtige prestatie. We werkten de hele wedstrijd hard. Dan smaakt het vieren achteraf extra zoet. Zo proberen we het altijd te doen en hopelijk kunnen we dat blijven doen", besloot Kompany.