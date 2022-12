De echte Benjamin Button in de voetbalwereld: de geheimen achter Luka Modric, die op zijn 37ste nog steeds één van de besten ter wereld is

De wereld heeft op dit WK weeral eens kunnen zien hoe goed Luka Modric wel is. De Kroaat is er al 37, maar verbaast nog steeds met zijn onaflatende honger naar meer. Zijn laatste hiaat op zijn indrukwekkende erelijst: een groot toernooi met zijn land. Morgen vecht hij het uit met Lionel Messi.

Je kan eigenlijk niet genoeg respect tonen voor de carrière van Luka Modric. Toen hij tien jaar geleden naar Real Madrid getransfereerd werd, was hij een goeie voetballer, maar geen wereldtopper. Of zo werd hij toch niet bekeken. Hij was wel al de bepalende figuur bij Tottenham, maar niet de man die door iedereen bij de besten ter wereld gerekend werd. En ook de socio's van de Koninklijke bekeken zijn komst eerst nogal sceptisch.

Maar dat veranderde snel. Hij won in zijn tweede seizoen de Champions League, maar was vooral in de drie opeenvolgende CL-triomfen (2015/16, 2016/17, 2017/18) de dragende figuur van het elftal. Als prille dertiger kreeg hij wereldfaam én erkenning. En dat zou de volgende zes jaar enkel maar groter worden. 't Is niet iedereen gegeven om op dat niveau te blijven op die leeftijd. Men zegt van Zlatan Ibrahimovic dat hij de Benjamin Button van het voetbal is, maar zelfs de Zweed zijn erelijst verbleekt bij die van Modric.

Hij zit altijd tussen 85 en 100 procent van zijn topvorm, daardoor kan hij nog makkelijk 120 minuten aan

Modric speelde dit WK al 386 minuten in vijf wedstrijden, zonder extra tijd mee te rekenen. "De sleutel tot zijn succes is dat we Luka in constante vorm houden", legt zijn persoonlijke trainer, Vlatko Vucetic uit. "Hij zit altijd tussen 85 en 100 procent van zijn topvorm. Daardoor kan hij niet enkel 90, maar ook 120 minuten aan hoge intensiteit aan."

Modric amuseert zich op een veld en haalt zelf dat aan als grootste reden, maar dat is niet alles. Hij moet ervoor werken. "Voor elke match of training werkt hij een halfuur met een elastische band om zijn spieren op te warmen en soepeler te maken. Na de match doet hij ook aan hersteltraining", legt Vucetic uit. "Een dag na de match raad ik hem altijd aan om wat te wandelen, aerobics te doen of te gaan zwemmen. Op ongeveer 50-60 procent van zijn maximale intensiteit."

Het is moeilijk iemand op zijn leeftijd te vinden die nog met zoveel kracht voetbalt

Je komt niet zover zonder al te veel grote blessures zonder exceptioneel zorg te dragen voor je lichaam. Modric heeft thuis een eigen chef die dag en nacht paraat staat om zijn voedingspatroon constant te houden en uitspattingen te vermijden.

Daarnaast heeft hij een heel georganiseerd leven. Vrouwlief Vanja zorgt voor alles wat niet met voetbal te maken heeft en hij heeft vertrouwenspersonen die zich met zijn financiën bezighouden. Modric zelf moet enkel aan voetbal denken. En da's ook wat hij het liefst doet. Op zijn 37ste is hij nog niet van plan om er de brui aan te geven. Waarom ook als je nog zo'n belangrijke speler bij land en club bent?

Zijn bondscoach, Zlatko Dalic: "Hij werkt hard, traint extra individueel en leeft voor het voetbal. Dat wordt in tienvoud beloond nu. Het is moeilijk om iemand op zijn leeftijd te vinden die nog met zoveel kracht voetbalt. Mensen hadden hem al afgeschreven, maar hij laat zich op het WK in zijn beste vorm zien. Modric heeft Kroatië naar de halve finale gebracht."