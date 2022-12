Marc Degryse verrast door WK: "Die mag je rustig naast Courtois zetten"

De Rode Duivels kunnen ondertussen stellen dat ze in de groepsfase tegen twee halvefinalisten speelden.

Marokko en Kroatië, beide ploegen die doorstootten in de groep van de Rode Duivels op het WK in Qatar, staan ondertussen in de halve finale.

“Ik ga me er alleszins niet beter door voelen”, lacht Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Zowel Marokko als Kroatië toont aan dat je met goed verdedigen en een uitstekende mentaliteit ver kan geraken.”

Want voetballend vermogen is absoluut geen prioriteit van beide ploegen. “Pas op, ze kunnen allebei voetballen ook. Maar dat is niet hun uitgangspunt. Het zijn in de eerste plaats survivors.”

Ze beschikken allebei over een sterke doelman. “Die Livakovic speelt niet eens in een topcompetitie. Straf. En Bounou is onwaarschijnlijk. Wat een uitstraling! Die is bijna onklopbaar. Op basis van dit toernooi alleen mag je die rustig naast Courtois zetten.”