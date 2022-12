Thibaud Verlinden houdt Beerschot op kop van 1B: "Helpt enorm dat ik elke week start"

In de Challenger Pro League won Beerschot afgelopen weekend met 1-0 van de beloften van Standard, dankzij een doelpunt van Thibaud Verlinden.

Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor Beerschot, maar de 18 op 18 is wel binnen. “De 1-0 kwam op een mooi moment. Alleen hadden we toen wel harder moeten doorduwen om snel een tweede te maken”, zegt doelpuntenmaker Thibaud Verlinden aan Gazet van Antwerpen.

“De kansen waren er alleszins, maar scoren lukte niet. Als je dan ziet hoe ze op het einde nog bijna de gelijkmaker scoren… Soit. Eind goed, al goed.”

En Verlinden voelt zich op dit moment duidelijk goed. “Het helpt enorm dat ik elke week start en in een flow geraak. Vroeger was dat niet altijd mogelijk door aanhoudend blessureleed. Zelf voel ik nu het vertrouwen als ik de bal aan de voet heb en als ploeg raken we ook alsmaar beter op elkaar ingespeeld.”