Karl Vannieuwkerke slaat mea culpa na uitspraken over Kylian Mbappé

Na de misser van Harry Kane op de stip gingen beelden van een lachende Kylian Mbappé de hele wereld rond.

Ook in Villa Sporza bij Karl Vannieuwkerke werden de beelden getoond en sprak men schande van het gedrag van de Fransman. Nieuwe beelden hebben echter getoond dat het gelach uit zijn context gehaald was en dus eigenlijk niet strookte met de werkelijkheid.

“Omdat we allergisch zijn aan verkeerdelijk gecreëerde perceptie, willen we dit terugnemen”, zei Vannieuwkerke gisteravond. “Er is een ander standpunt van hoe Mbappé die penalty beleeft. Er is gewoon vreugde omdat hij beseft dat ze meer dan waarschijnlijk zullen winnen na die misser.”

Dat is heel wat anders dus en Vannieuwkerke biedt zijn excuses daarvoor aan. “Hij schreeuwt het uit van vreugde, hij lacht Kane niet uit. Zo ontstaat er perceptie en helaas zijn we daar in meegegaan.”