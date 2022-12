Lionel Messi evenaart record van Lothar Matthäus en kan alleen leider worden indien hij de (kleine) finale haalt

Lionel Messi is nog steeds op jacht naar één van de weinige prijzen die hij nog niet won. Namelijk de wereldbeker. Hij evenaart alvast het record van Lothar Matthäus kwestie van gespeelde wedstrijden op een WK.

Lothar Matthäus is één van de grootheden in het Duits voetbal. Tussen 1982 en 1998 verzamelde hij 25 wedstrijden op een WK. In 1990 werd hij met Duitsland ook wereldkampioen. Iets wat Messi nog niet is gelukt, maar de jacht is nog niet voorbij.

Lionel Messi evenaart in de halve finale tegen Kroatië het record van Matthäus. De wereldtitel ontbreekt nog, maar daar kan hij nog verandering in brengen.

Messi speelt sowieso alvast nog één wedstrijd op dit WK. Zo kan hij ofwel zaterdag ofwel zondag alleen leider worden in dit klassement. Al zal de wereldtitel het enigste zijn wat telt voor hem.