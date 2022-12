Chelsea ziet spits uitvallen voor de rest van het seizoen

Geen goed nieuws bij Chelsea uit de Premier League. Armando Broja is voor de rest van het seizoen out met een blessure.

De 21-jarige spits van Chelsea viel zondag uit tijdens een oefenwedstrijd van Chelsea tegen Aston Villa. Hij werd geraakt aan de knie.

Vandaag laat Chelsea op zijn officiële kanalen weten dat Armando Broja zijn kruisbanden gescheurd heeft tijdens de vriendschappelijke match.

Een operatie is noodzakelijk, waardoor de jonge Albanees voor de rest van het seizoen out is. Dit seizoen scoorde hij één keer en gaf hij ook één assist in achttien matchen.