De Condé reageert op interesse van Aston Villa in Onuachu: "Een aanbieding kunnen we niet zomaar afblokken"

KRC Genk hervat na de WK-break als leider van de Jupiler Pro League. De Limburgers steken hun ambitie niet onder stoelen of banken. "Zelfs de wintermercato vrees ik niet", klinkt het vol zelfvertrouwen bij Dimitri De Condé.

Al is er één uitzondering. “De situatie van Paul Onuachu is inderdaad een speciaal geval”, aldus Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws. “Op zijn leeftijd en met zijn prestaties kan ik niet voorspellen wat er zal gebeuren.”

Aston Villa zou alvast geïnteresseerd zijn in de boomlange aanvaller. “Een aanbieding kunnen we niet zomaar afblokken. Maar Wouter Vrancken en ikzelf zullen er in dat geval alles aan doen om Paul te overtuigen om bij Genk te blijven.”