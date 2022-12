Aleksandar Boljevic heeft opvallende reden om nu niet te vertrekken bij Standard

Standard zit met heel wat spelers waarvan het contract afloopt in juni. Aleksandar Boljevic is één van hen.

Boljevic is sinds 2019 speler van Standard. Zijn contract loopt nog tot 30 juni 2023. De kans dat hij dit uitdoet en in januari niet vertrekt is bijzonder groot. Al is vooral de reden opvallend.

Volgens La Capitale heeft Boljevic de naturalisatie tot Belg aangevraagd en wil hij wachten tot dat dossier in orde is vooraleer hij voor een transfer kiest. Dat zou ook de reden zijn waarom hij in januari vorig jaar uitgeleend werd aan Eupen en niet aan een buitenlandse club.

Eenmaal hij zijn Belgisch paspoort op zak heeft zorgt dat ervoor dat hij zich veel gemakkelijker kan verplaatsen in de Schengenzone. Als zijn Belgische identiteitskaart in orde is zal hij uitkijken voor een andere uitdaging.

De Montenegrijn speelt sinds augustus 2016 in ons land. Hij kwam toen uit voor Waasland-Beveren. Vijf jaar in het land verblijven is noodzakelijk om een Belgische pas te kunnen aanvragen.