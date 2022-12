Avontuur van Jens Cools in Saoedi-Arabië zit er al op na vijf maanden

Jens Cools is niet langer speler van Al-Riyadh in de Saoedische tweede klasse. Het contract dat hij deze zomer afsloot werd ontbonden.

Cools besliste afgelopen zomer om de stap naar Al-Riyadh te zetten. Hij tekende een contract van een jaar, maar vijf maanden later zit het avontuurtje er al op. “De club betaalde niet correct en er waren wat administratieve problemen”, legt Cools uit aan Het Nieuwsblad. “Dat is misschien wel typisch voor het land. Met geld is in principe alles mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat alles er perfect verloopt.”

Cools moest de eerste maand op hotel doorbrengen en had geen auto ter beschikking. De huisvesting in een compound na die maand op hotel was ook niet wat hij ervan verwacht had.

Sportief viel het alvast mee. “Vergelijk het maar met de tweede helft van 1B. Technisch loopt er wel wat talent rond. Op dat vlak zouden ze zeker meekunnen in Westerse competities, maar je merkt dat er een gebrek aan opleiding en tactisch vermogen is. De wedstrijden? Een beetje wild is misschien nog de beste omschrijving. Het gaat de hele tijd op en neer.”

De zoektocht naar een nieuwe job is begonnen. “Sinds begin deze week ben ik officieel een vrije speler. De zoektocht naar een nieuwe club kan dus beginnen. In principe kan ik meteen inpikken, al is januari misschien realistischer. De eerste clubs, uit binnen- en buitenland, hebben al geïnformeerd, maar ik wil rustig de tijd nemen om alle voorstellen te bekijken.”