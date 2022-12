Daar is de volgende Mbappé: 15-jarige Ethan Mbappé debuteert in eerste elftal PSG

Terwijl zijn broer Kylian nog in Qatar zit, maakte Ethan zijn debuut bij PSG.

Ethan Mbappé (15) is acht jaar jonger dan zijn broer Kylian Mbappé (23). Kylian speelt zondag nog de WK-finale in Qatar en heeft het debuut van zijn broer in de hoofdmacht van PSG dus moeten missen.

In een oefenmatch van PSG tegen tweedeklasser Paris FC viel Ethan Mbappé in de tweede helft in die maar 30 minuten duurde. PSG won de oefenmatch met 2-1.

Ethan Mbappé werd in 2017, toen PSG zijn broer Kylian over kwam van Monaco, weggehaald bij AS Bondy, waar Kylian ook nog speelde. Ethan Mbappé heeft op dit moment nog een contract tot eind juni 2024 bij PSG, zijn broer Kylian tot eind juni 2025.