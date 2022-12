Kroatisch bondscoach Dalic verwacht andere match dan eerste: "Marokko heeft sindsdien veel vertrouwen getankt"

Kroatië en Marokko spelen voor de tweede keer dit toernooi tegen elkaar.

Op de openingsspeeldag van de groepsfase speelden Kroatië en Marokko 0-0 gelijk tegen elkaar. "Marokko heeft sindsdien veel vertrouwen getankt. Het wordt een heel andere match morgen. Ik denk dat het moeilijker zal worden", zei Dalic op zijn persconferentie voor de match.

Kroatië wil zijn WK in schoonheid afsluiten en voor de tweede keer op rij een medaille pakken. "Die medaille is belangrijk voor ons. We willen het land trots maken", zei Dalic. Het zou de derde medaille zijn voor Kroatië. In 1998 pakten ze al brons, op het vorige WK dus zilver.

Dat Kroatië weer tegen de Marokkanen moet spelen is toch verrassend. "Niemand verwachtte iets van hen. Je kan het een beetje met ons team vergelijken in 2018. Maar ze verdienden hun plaats bij de laatste vier. We weten dat ze heel compact spelen, het wordt dus zaak geduldig te zijn en op te letten voor snelle tegenaanvallen."

Dalic mist zaterdag mogelijk wel enkel sleutelspelers met Juranovic, Brozovic en Gvardiol.