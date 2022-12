Marokko speelt voor brons: "Waarom zou dat niet kunnen met Bilal?"

Bilal El Khannouss zit in de WK-selectie van Marokko, maar hij kwam in Qatar nog niet in actie.

Zaterdag speelt Marokko de kleine finale van het WK in Qatar. Een sprookje voor het Afrikaanse land, maar ook voor Bilal El Khannouss van Racing Genk. Het WK bezorgde hem nog geen speelminuten, maar hij heeft van aan de zijlijn ongelofelijk veel gezien dat hij in zijn verdere carrière zal kunnen gebruiken.

“Iedereen is erg lovend over zijn attitude. Hij stelt zich erg professioneel op en wordt geprezen omwille van zijn talent. Als je hem op training bezig ziet, zou je hem een jaar of 25 schatten. Het oogt allemaal zo makkelijk. Hij is ver vooruit op veel van zijn leeftijdsgenoten. Hij is de toekomst van Marokko”, zegt videoanalist Moussa El Habchi aan Het Belang van Limburg.

El Habchi is ervan overtuigd dat bondscoach Walid Regragui Bilal speelminuten zal geven in de wedstrijd van zaterdag. “De trainer ziet voor hem een mooie toekomst. Anders had hij hem er nu niet bijgenomen. Hij beseft ook dat het belangrijk is voor een speler om achteraf te kunnen vertellen dat hij een WK heeft gespeeld. Dus zie ik hem wel speelgelegenheid krijgen. Uiteraard willen wij die bronzen medaille. Maar waarom zou dat niet kunnen met Bilal?”