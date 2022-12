Het trainerskerkhof dat Qatar nalaat: een op vier landen nam al afscheid van zijn bondscoach

Maar liefst 8 van de 32 landen op dit WK nam al afscheid van zijn bondscoach.

Heel wat landen trokken met hoge verwachtingen naar het WK in Qatar. Die verwachtingen inlossen kan niet iedereen doen en dan wordt er vaak naar de trainer gewezen. Een vroege uitschakeling, slecht spel of het afsluiten van een lange periode. Voor heel wat coaches is Qatar ook hun laatste kunststukje geweest als bondscoach.

Eerst drie wat onbekendere namen. Mexico nam afscheid van zijn Argentijnse coach Gerardo 'Tata' Martino. Hij lag al langer onder vuur doordat hij heel wat tijd in Argentinië doorbracht en de uitschakeling in de groepsfase was de druppel. Ook Otto Addo van Ghana en Paulo Bento van Zuid-Korea moesten vertrekken. Ghana geraakte niet door de groepsfase, Zuid-Korea kreeg in de achtste finale een bolwassing van Brazilië.

© photonews

Datzelfde Brazilië, vooraf medefavoriet, nam na de uitschakeling tegen Kroatië afscheid van Adenor Leonardo Bacchi oftewel Tite. Hij was zes jaar bondscoach van Brazilië en leidde hen in 2019 naar eindwinst in de Copa America. Op het WK van 2018 en 2022 kwam hij niet verder dan de kwartfinale na verlies tegen België en Kroatië.

Marokko zorgde er met zijn stunts tegen Spanje en Portugal voor dat beide landen respectievelijk afscheid namen van Luis Enrique en Fernando Santos. Enrique was sinds 2018 trainer van Spanje en leidde Spanje naar de halve finale van het EK 2020 en de Nations League in 2021, een prijs pakken lukte echter niet.

© photonews

Dat deed Fernando Santos wel bij Portugal in 2016 toen hij het EK won. Op het WK in 2018 en Euro 2020 ging Portugal er uit in de achtste finale, nu op het WK dus in de kwartfinale. Dat was ook het eindstation voor Louis van Gaal en Nederland. Dat Van Gaal ging vertrekken was echter vooraf al bekend. Van Gaal nam over na de pijnlijke exit tegen Tsjechië in de achtste finale op Euro 2020.

Als achtste en laatste is er natuurlijk Roberto Martinez bij België. De Spanjaard nam over na het EK in 2016 en leidde de Belgen naar brons op het WK in 2018. Op Euro 2020 strandde België in de kwartfinale, op dit WK geraakte België niet door de groepsfase.