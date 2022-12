'Spaanse interesse voor Amallah van Standard, Raskin wellicht ook weg'

Standard heeft tijdens de wintermercato enkele belangrijke dossiers op tafel liggen, waaronder dat van Selim Amallah.

Selim Amallah werd bij de Rouches aan de kant geschoven omdat hij weigerde een contractverlenging te tekenen terwijl de deal eigenlijk helemaal rond is.

De speler van Standard schitterde op het WK en dat zal hen ook een stevige stuiver opleveren. Naast de 350.000 euro die de Rouches krijgen van de FIFA wordt ook nog een transfersom verwacht.

De interesse komt volgens La Capitale op dit moment uit Spanje. Valencia zou Amallah wel zien zitten, maar plaatste voorlopig nog geen bod in Luik. Met Amallah zelf zouden de Spanjaarden wel al het nodige contact hebben gehad.

Een min of meer gelijkaardig dossier is dat van Nicolas Raskin. Veel vooruitgang wordt er volgens de Waalse krant niet geboekt, maar er zou wel een beslissing volgen in de eerstkomende dagen aan welke voorwaarden hij mag vertrekken.