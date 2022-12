Toby Alderweireld richt de focus weer op Antwerp: "Eerst die top vier halen"

Royal Antwerp FC had als ambitie dit seizoen de titel te pakken, maar dan zal het stevig moeten inlopen op Racing Genk. De achterstand bedraagt nu 11 punten.

Royal Antwerp FC stond lange tijd aan de leiding in de Jupiler Pro League met 27 op 27, maar kon dat niet volhouden en werd bovenin afgelost door een supersterk KRC Genk.

Toby Alderweireld beseft dat het niet gemakkelijk zal worden, maar heeft wel hoop na de 8 op 24. “Mochten we slecht voetbal brengen, dan zou ik me vragen stellen. Maar nu niet. We voelen elkaar op het veld steeds beter aan. De toekomst oogt rooskleurig”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Favoriet voor de titel is de Great Old echter niet volgens Alderweireld. “Je mag ons niet alleen beoordelen op het wel dan niet pakken van de titel. De achterstand op Genk is groot, maar er volgt nog een halvering van de punten.”

Want na de competitie kan er nog veel gebeuren. “En ik heb de Jupiler Pro League de laatste jaren nauwlettend gevolgd: wie in de play-offs het best presteert, wordt kampioen. Maar laten we maar eerst die top vier halen.”