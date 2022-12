Vereniging van meer dan 40 competities verzet zich tegen uitbreidingsplannen FIFA: "Eenzijdige beslissingen"

Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, kondigde onder meer een uitbreiding van het WK voor clubs aan van 7 naar 32 clubs.

De FIFA, en met name Gianni Infantino, kondigde voor de finale van het WK voetbal in Qatar nog enkele hervormingen aan voor in de toekomst. Zo zal het WK voor clubs vanaf 2025 worden uitgebreid van 7 nu naar 32 clubs.

De FIFA zou nu toch groepen van vier ploegen willen in plaats van drie op het WK 2026, wat tot meer wedstrijden zou leiden doordat het aantal ploegen van 32 naar 48 gaat. En de FIFA wil ook een 'World Series' om landen van verschillende continenten vaker tegen elkaar te laten oefenen in de even jaren.

Mogelijk nog meer blessures

Het World Leagues Forum (WLF), een vereniging van meer dan 40 competities, met daarbij de Belgische, verzet zich echter tegen de plannen. "Deze beslissingen zijn eenzijdig genomen, zonder overleg, laat staan instemming, van degenen die er rechtstreeks door worden geraakt: de bonden, hun aangesloten clubs, spelers en fans."

"Aangezien de kalender al overbelast is met nationale clubcompetities en steeds meer internationale competities, brengt de beslissing van de FIFA het risico met zich mee van overvolle wedstrijdschema's, nog meer blessures bij spelers en een verstoring van het competitie-evenwicht", klinkt het in het statement van de WLF.