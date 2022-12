Vital Borkelmans heeft goed nieuws voor Club Brugge, maar: "Genk zou de titel verdienen"

Club Brugge staat momenteel vierde in de Jupiler Pro League, op 13 punten achterstand van leider Racing Genk.

Haalt Club Brugge de play-offs en kunnen ze hun titel verdedigen en heroveren? Het is een vraag waar we de komende maanden uitsluitsel over zullen krijgen. Vital Borkelmans ziet het alvast goed komen voor blauwzwart.

“Ze halen het straks dankzij de halvering van de punten in de play-offs. Dertien punten is veel natuurlijk, maar vorig seizoen bedroeg de kloof met Union op een bepaald moment 12 punten en dat hebben ze in de play-offs ook nog goedgemaakt”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Al baart die vierde plaats wel wat zorgen op dit moment. “Oké, Club staat maar vierde met amper drie punten voor op Gent, maar Club zal toch wel de Champions’ play-offs halen, zeker? Indien niet zal het kot te klein zijn.”

Er zijn voordelen uit de WK-break te rapen. “Hun internationals hebben in Qatar nauwelijks of niet gespeeld, die zijn dus ook nog fit. De spelers dienen de mentaliteit van in het begin van het seizoen weer op te pikken. Daar worden ze ook voor betaald.”

Al zou Borkelmans het ook sneu vinden voor de huidige leider. “Genk zou die titel wel verdienen: een sterk en rijp team, een goeie coach… Maar Club, nog meer kwaliteit dan vorig seizoen, zal toch te sterk zijn. Maar ik ben er zeker van dat Union en Antwerp ook nog gaan meespelen voor de titel.”