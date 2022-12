Waarom Daley Blind wel degelijk een goeie versterking zou zijn voor Antwerp (en hulpvol voor Balikwisha): "Hij ziet alles sneller"

Daley Blind wordt nadrukkelijk gelinkt aan Antwerp nu Alfred Schreuder hem bij Ajax niet meer nodig lijkt te hebben. De 32-jarige verdediger, toch wel een clubicoon, krijgt de laatste tijd veel kritiek bij de Amsterdammers. Toch geloven we dat The Great Old hem goed kan gebruiken.

Blind krijgt het verwijt dat hij trager is geworden, zeker voor de linksback. Hij schipperde veelal tussen een plaats centraal in de verdediging en de linkerkant. Bij Ajax ligt de standaard dan ook bijzonder hoog. Antwerp zou hem immers ook voor de linksback aantrekken nu Sam Vines out is. Maar de ervaren Nederlander zou bij Antwerp daar wel nog grote diensten kunnen bewijzen.

Niet in het minst voor Michel-Ange Balikwisha. Na een goed en productief seizoensbegin met drie goals staat die nu al zeven matchen droog na zijn spierblessure. Met alle respect voor Vines: 't is ook niet de man die zijn partner op de flank eens gaat lanceren. Dat heeft Blind wel in zich. Plus een goeie voorzet bij overlapping op de flank.

"Hij ziet bijna alles sneller dan een doorsnee voetballer en hij kan het ook uitvoeren. Hij kan als geen ander ballen tussen de linies geven, dat kunnen er ook maar heel weinig. Hij kan bijna overal spelen ook, dat zijn allemaal plussen voor hem", zei Hans Kraay Jr. daar nog over bij ESPN.

Hij voelt zich vernederd

Volgens hem wordt er te veel gefocust op zijn afgebotte snelheid en te weinig op wat hij wel nog héél goed kan. "Hij kan daar zelf waarschijnlijk niet meer tegen. Een andere handicap van hem is dat geen enkele trainer hem een seizoen lang op dezelfde positie gebruikt. Hij voelt zich gewoon echt vernederd. Die kritiek kan hij gewoon niet meer behappen. En of dat nou terecht of niet is, ik zou als ik hem was lekker gaan naar een club waar je gewaardeerd wordt."

Dat zou wel eens Antwerp kunnen worden, waar er met Marc Overmars en Mark van Bommel wel een paar oude bekenden rondlopen. De polyvalentie van Blind is natuurlijk een pluspunt, maar bij Antwerp zijn de zaken duidelijk: hij zou op de linksback terecht komen. En als er centraal iets gebeurt, kan hij nog altijd links in de verdediging depaneren.