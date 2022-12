📷 Geweldig, het beste wat u vandaag op Twitter gaat lezen: MVV-spelers moeten zonder match terug naar huis, maar social media maakt wel hilarisch verslag van terugreis

De spelers van MVV Maastricht hebben gisteren zes uur op de bus gezeten voor... niets. De wedstrijd tegen Telstar ging immers niet door, terwijl de KNVB 's middags nog had beslist dat er wel werd gespeeld.

De weersomstandigheden waren echter flink veranderd en de scheidsrechter gelaste de match af. De social media van MVV maakte dan maar een verslag van de terugreis.

Kent u die mop van die voetbalploeg die 3 uur in de bus heeft gezeten om door weer en wind naar de andere kant te reizen om daar te gaan voetballen?



Telstar - MVV is afgelast. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

Omdat ik ben ingehuurd om vanavond toch ergens verslag van te doen, kunt u hier van minuut tot minuut onze terugreis naar Maastricht volgen. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

'10 | Een rustige openingsfase. De A9 is, in ieder geval tot vlak na Haarlem, een stuk minder glad dan het veld in Velsen-Zuid. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

'14 | SCHIT-TE-REN-DE passeerbeweging van de buschauffeur.



Alsof het niks is. Langs één auto. Langs twee auto's. Zelfs langs drie auto's.



Dit is waar mensen voor naar de snelweg komen. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

Herstel: door een drempel in de weg is er abusievelijk getweet dat we al 32 minuten onderweg zijn. De terugreis duurde op het moment van versturen van deze Tweet echter pas 22 minuten. MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

'30 | Een hard, maar fair duel achterin.



Zoals wel vaker is het uiteindelijk verdediger @HeldenRein die als winnaar uit (of in) de bus komt en de Aux-kabel mag bedienen. #TELMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022

Er zijn net 3 extra porties van 20 kipnuggets besteld, dus we zitten hier nog wel even. #TELMVV pic.twitter.com/hBwRn3hMEc — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) December 16, 2022