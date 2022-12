Is Angel Di Maria de ultieme 'big game player'? Argentijn zorgt met doelpunt in WK-finale voor uniek record

Na één helft lijkt de WK finale al in een beslissende plooi te liggen. En zoals u weet, bestaat toeval niet, want Angel Di Maria kan daar wel eens veel mee te maken hebben.

De Argentijnse winger startte verrassend in de finale tegen Frankrijk nadat hij in de vorige duels lang aan de kant bleef wegens een blessure. Maar dat hij fit was, liet hij gedurende de eerste 45 minuten veelvuldig zien.

Halverwege de eerste helft lokte hij de strafschopfout van Dembélé uit waardoor Messi de Argentijnen op voorsprong kon zetten. Een kwartier later maakte Di Maria zelf de 2-0.

En daarmee zet de speler van Juventus een record. Hij is namelijk de eerste speler ooit die scoort voor zijn land in de finale van de Olympische Spelen, de finale van een continentaal kampioenschap (Copa America) en de finale van een WK.

En... Telkens wanneer Di Maria scoorde, wonnen de Argentijnen ook. In 2008 werd onze jonge gouden generatie 4e op de Olympische Spelen terwijl Argentinië Nigeria versloeg met 1-0 dankzij een doelpunt van Di Maria.

In 2021 veroverde Argentinië voor het eerst sinds 1993 de Copa America. In de finale werd Brazilië verslagen met 1-0 dankzij... Angel Di Maria. Hij lijkt wel een talisman te zijn voor deze Argentijnse selectie, al mag de rol van Messi niet vergeten worden.