RWDM gaat op en over Anderlecht Futures naar belangrijke winst in Challenger Pro League

De helft van de wedstrijden in de Challenger Pro League werden uitgesteld door de vrieskoude. Na het gelijkspel van Beveren in Virton en de winst van Lommel bij Standard, trok RWDM richting Anderlecht voor een wedstrijd tegen de RSCA Futures.

Met onder meer Kana, Stassin en Leoni aan de aftrap, hadden de youngsters van Anderlecht wel wat 1A-ervaring tussen de lijnen staan en vlak na de rust bracht dat ook op toen Enock Agyei de 1-0 op het bord zette.

Lang mocht Anderlecht echter niet vieren want amper dertien seconden later stond het alweer gelijk via Mickaël Biron. Na een mooie lage voorzet verscheen Biron in de rug van Masscho om de gelijkmaker in doel te schuiven.

Twintig minuten voor tijd ging RWDM ook aan de leiding in de wedstijd. Nadat een vrije trap eerst tegen de paal werd verlengd, kwam de bal in de voeten van Yan Vorogovskiy die van dichtbij de 1-2 maakte.

Door de overwinning van RWDM is er even een kloofje geslagen tussen de top drie en de rest van het klassement in de Challenger Pro League. Beerschot staat nog steeds aan de leiding maar heeft wel een wedstijd minder gespeeld.