Vidarsson eerlijk: "Hoop dat zij winnen, want ..."

Arnar Vidarsson zal net als heel veel andere mensen op zondagnamiddag kijken naar de WK-finale in Qatar. Of hij een favoriet heeft?

Met Frankrijk en Argentinië zitten er volgens Vidarsson terecht twee van de favorieten in de WK-finale. "Het wordt een gesloten finale", voorspelt de bondscoach van IJsland in De Zondag.

Messi

"De ploeg die als eerste een goal slikt zal het heel moeilijk krijgen. Het wordt een match met veel intensiteit en druk op de bal, veel duels en intercepties."

"Wie er gaat winnen? Dat weet ik niet, het is echt 50-50. Maar ik hoop Argentinië, want Messi verdient het om in zijn carrière een wereldbeker te winnen."