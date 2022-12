Ayase Ueda wil na het WK opnieuw vlammen bij Cercle Brugge

Ayase Ueda is terug bij Cercle Brugge. Daar wil hij opnieuw de draad oppikken.

Net voor de WK-break was Ayase Ueda in vorm bij Cercle Brugge. In de laatste 7 wedstrijden scoorde de Japanner 6 goals. Op het WK kwam hij enkel tegen Costa Rica in actie. Hij mocht de 1e helft spelen.

Na de uitschakeling in de 1/8-finales vloog Ueda niet mee terug naar Japan, maar hij ging rechtstreeks terug naar België. Hij vertelde aan Het Nieuwsblad dat dat een bewuste keuze was. Cercle staat immers voor een belangrijke week. Dinsdag is er de bekerwedstrijd tegen AA Gent. Vrijdag hervatten ze de competitie tegen KV Mechelen. Daarna krijgt de spits 7 dagen vakantie, omdat hij meteen terugkeerde.

Bij zij terugkeer vloog Ueda op training er meteen terug in. Afgelopen weekend kon hij ook in een oefenwedstrijd in Moeskroen scoren. De spits voelt zich dan ook klaar om de goede lijn door te trekken.