De straffe cijfers van Union SG: nauwelijks verval, ondanks Europees avontuur

Union SG was vorig jaar dé revelatie van het seizoen. Niemand die dacht dat ze dat nog eens opnieuw zouden kunnen.

Onder meer Deniz Undav vertrok, maar het leeuwendeel van de groep bleef wél samen. En met Karel Geraerts als nieuwe T1 werd ook voor een soort van continuïteit gekozen - hij was vorig seizoen T2 onder Félice Mazzu.

De resultaten liegen er verder niet om. Union SG is ook dit seizoen voorlopig tweede in de stand, al is de kloof met een uitstekend KRC Genk wel tien punten. Maar toch: Antwerp, Club Brugge, Gent, Anderlecht en de rest moeten achtervolgen.

70,6%

Met 36 op 51 resulteert een mooi rapport, met liefst 70,6% van de punten. Als we dat vergelijken met vorig seizoen is er nauwelijks een verschil te bespeuren wat de Brusselaars zelf betreft, want vorig seizoen pakten ze 37 op 51.

Toen werd de terugronde er eentje met 40 op 51. Benieuwd of Union SG dat dit seizoen ook opnieuw kan bevestigen. Dat er dit seizoen ook nog een Europees avontuur bijgekomen is en dat ook altijd een impact heeft op een kern is er mogelijk niet vreemd aan.

En in Europa ging het ook goed: groepswinst en rechtstreeks door naar de achtste finales van de Europa League, je moet het maar kunnen. Het maakt de prestaties van de Brusselaars er ook in eigen land enkel mooier op.

Of het team ook op langere termijn gekomen is om te blijven in de hoogste regionen van het Belgisch voetbal? Dat zal nog moeten blijken. Maar er zijn plannen om uit te breiden met een nieuw stadion en dat kan alleen maar ten goede komen aan de toekomst.