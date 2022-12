Goots begrijpt beslissing Beveren maar al te goed: "Dan krijg je dit soort kafkiaanse toestanden"

SK Beveren is absoluut niet blij met de beslissing van de KBVB om de match in Virton te laten doorgaan. Ze speelden onder voorbehoud en willen na de 0-0 liefst zien dat de match herspeeld moet worden gezien de toestand van het veld.

Patrick Goots begrijpt dat maar al te goed. “Op een van de koudste ­plaatsen in België. Maar als de voetbalbond - waar mensen rondlopen die nooit op een voetbalveld hebben gestaan - niet voor een algemene afgelasting zorgt, krijg je dergelijke ­kafkaiaanse toestanden", zucht hij in GvA.

"De combinatie van een te dun laagje sneeuw en felle vrieskou zorgden voor ijsgladde en gevaarlijke toestanden. 'De bal rolt', was de uitleg van veel scheidsrechters. Nochtans was het meer glibberen dan voetballen. Ik begrijp dan ook heel goed waarom ­Beveren in Virton 'onder voorbehoud' speelde. De competitie is nog lang, maar die twee ­verloren punten kunnen aan het einde van de rit wel het verschil maken.”