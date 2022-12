OFFICIEEL SK Beveren haalt ex-speler van Lokeren binnen

SK Beveren versterkt zich met centrale verdediger Jakov Filipovic. Hij komt transfervrij over van Bate Borisov en tekende een contract voor 2,5 seizoenen.

Jakov Filipovic startte in 2014 zijn professionele carrière bij het Kroatische Bijelo Brdo. In 2016 stapte hij over naar Cibalia Vinkovci om twee jaar later de overstap naar Inter Zapresic te maken. In het seizoen 2016-2017 belandde hij op de radar van Sporting Lokeren dat hem naar België haalde.

Daar speelde Filipovic maar liefst 84 wedstrijden. Door financiële problemen liet Lokeren de rechtsvoetige verdediger in maart 2020 gratis vertrekken naar het Wit-Russische Bate Borisov. Het contract van Filipovic loopt eind december af, waardoor Beveren de Kroaat vanaf januari transfervrij kan overnemen.

“Jakov was een speler die we deze zomer al wilden aantrekken, maar zijn status als aanvoerder van een club die meedoet om de Europese plaatsen, verhinderde dat hij toen naar ons kwam”, zegt CEO Antoine Gobin op de website van de club.

“Jakov kent de competitie, is een leider en heeft bewezen dat hij de kwaliteiten heeft om niet enkel in onze huidige reeks, maar ook in een hogere divisie te presteren. We zijn verheugd dat Jakov in januari de groep zal vervoegen tijdens de winterstage en zijn ervan overtuigd dat hij een onmiddellijke impact zal hebben in ons streven naar het hoogst mogelijke.”

Filipovic zal aantreden met het nummer 32.